Пашинян заявил об увеличении бюджета на оборону более чем на 750 млн долларов

Бюджет Армении на оборону в 2024 году увеличат на 309 млрд драмов (772 млн долларов).

Бюджет Армении на оборону в 2024 году увеличат на 309 млрд драмов (772 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в армянском парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Особо хочу отметить увеличение бюджета в сфере обороны на 309 млрд драмов. Это на 125% больше, чем бюджет на оборону в 2018 году. Для нас важно провести реформы в армии. При этом хочу отметить, что увеличение бюджета на оборону не противоречит объявленной нами "мирной повестке", - сказал Пашинян.