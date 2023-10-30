О нас

Пашинян заявил об увеличении бюджета на оборону более чем на 750 млн долларов

Пашинян заявил об увеличении бюджета на оборону более чем на 750 млн долларов Бюджет Армении на оборону в 2024 году увеличат на 309 млрд драмов (772 млн долларов).
В регионе
30 октября 2023 г. 12:12
Пашинян заявил об увеличении бюджета на оборону более чем на 750 млн долларов
Никол Пашинян

Бюджет Армении на оборону в 2024 году увеличат на 309 млрд драмов (772 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в армянском парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Особо хочу отметить увеличение бюджета в сфере обороны на 309 млрд драмов. Это на 125% больше, чем бюджет на оборону в 2018 году. Для нас важно провести реформы в армии. При этом хочу отметить, что увеличение бюджета на оборону не противоречит объявленной нами "мирной повестке", - сказал Пашинян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pashinyan announces increase in defense budget by over $750M

Самое важное

В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi