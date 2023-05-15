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Пашинян заявил о важности улучшения отношений с Азербайджаном и Турцией

Пашинян заявил о важности улучшения отношений с Азербайджаном и Турцией Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главной целью внешней политики страны дружбу с соседними странами.
В регионе
15 мая 2023 г. 23:16
Пашинян заявил о важности улучшения отношений с Азербайджаном и Турцией
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главной целью внешней политики страны дружбу с соседними странами.

Как передает Report, об этом политик рассказал в интервью чешскому изданию Respekt.

"Из-за нашей сложной истории мы научились не иметь нормальных отношений с некоторыми из наших соседей. Изменение этой ситуации является жизненно важным для нашей страны", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что армянскому обществу "нелегко переварить этот месседж" из-за ряда практических и психологических проблем.

Пашинян также заявил, что Армения сохраняет хорошие отношения с Грузией и Ираном и должна продолжать их улучшать. При этом Ереван почти не имеет связей с Турцией и Азербайджаном. По словам премьера, это нужно изменить.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağın vacibliyini vurğulayıb

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