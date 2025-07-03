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Пашинян заявил о важности проведения внеочередных выборов католикоса всех армян

Пашинян заявил о важности проведения внеочередных выборов католикоса всех армян Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.
В регионе
3 июля 2025 г. 11:19
Пашинян заявил о важности проведения внеочередных выборов католикоса всех армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он написал в соцсети.

"Внеочередные выборы однозначно должны состояться. Но внеочередные выборы Католикоса всех армян", - отметил он.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина II и архиепископов Армянской апостольской церкви (ААЦ), требуя от католикоса покинуть престол из-за сведений о нарушении обета безбрачия.

В конце июня в Ереване были арестованы два архиепископа ААЦ. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к захвату власти, а лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян - в планировании террористических действий и захвата власти в Армении. Кроме архиепископов арестованы еще 15 человек.

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Версия на английском языке Pashinyan says important to hold early elections for Catholicos of All Armenians
Версия на азербайджанском языке Paşinyan yeni katolikosu müəyyən edəcək seçkilərin keçirilməsinin vacibliyini bəyan edib

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