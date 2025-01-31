Пашинян заявил о противоречии между исторической и реальной Арменией

В армянском обществе существует проблема с восприятием мира, а также противоречения между исторической и реальной Арменией.

В армянском обществе существует проблема с восприятием мира, противоречия в восприятии разницы между исторической и реальной Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Проблема, на мой взгляд, заключается в нашей привычке не обращать внимания на то, как мы воспринимаем мир. Потому что мир развивается, меняется, но мы продолжаем воспринимать его также, как это было раньше", - сказал он.

В качестве примера он привел гимн Армении, отметив, что не предлагается менять текст национального гимна Армении. Он предложил поменять местами последний и второй куплеты.

По его словам, гимн предлагается закончить на словах "Пусть всегда будет славиться Армения". "Сейчас он заканчивается описанием сцены гибели, и мы еще и хлопаем", - заявил Пашинян, отметив, что хлопать люди должны именно после слов о славе Армении, но никак не после сцены трагических потерь.

По его словам, реальной Армении в мышлении общества, "как основы наших действий, как альфы и омеги, никогда не было. Я пришел к выводу, что мы должны принять реальную Армению в качестве образца и для исторической Армении, и для реальной Армении. Иного не дано", подчеркнул он.