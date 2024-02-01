Пашинян заявил о необходимости продолжения целенаправленной борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией в Армении не должна выпадать из повестки первоочередных задач.

Борьба с коррупцией в Армении не должна выпадать из повестки первоочередных задач.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Касаясь процесса госзакупок он отметил, что члены кабмина не должны сильно доверять докладам, которые им представляют.

"Вы докладываете мне, вам кто-то еще, им кто-то другой. Важные проекты мы должны сами проверять", - сказал Пашинян.

Отметим, что вчера Следственный комитет сообщил о задержании 7 человек после обысков в Минэкономики страны. Данные лица, по предварительному сговору, злоупотребили своими должностными полномочиями. Среди них замминистра экономики Ани Испирян, глава департамента политики госинвестиций министерства Лилия Сираканян, а также жена брата спикера парламента Алена Симоняна - Ани Геворкян.

Армянские СМИ сообщают о том, что правительство страны начало процесс разработки нового закона о закупках.