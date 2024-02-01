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Пашинян заявил о необходимости продолжения целенаправленной борьбы с коррупцией

Пашинян заявил о необходимости продолжения целенаправленной борьбы с коррупцией Борьба с коррупцией в Армении не должна выпадать из повестки первоочередных задач.
В регионе
1 февраля 2024 г. 12:07
Пашинян заявил о необходимости продолжения целенаправленной борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией в Армении не должна выпадать из повестки первоочередных задач.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

Касаясь процесса госзакупок он отметил, что члены кабмина не должны сильно доверять докладам, которые им представляют.

"Вы докладываете мне, вам кто-то еще, им кто-то другой. Важные проекты мы должны сами проверять", - сказал Пашинян.

Отметим, что вчера Следственный комитет сообщил о задержании 7 человек после обысков в Минэкономики страны. Данные лица, по предварительному сговору, злоупотребили своими должностными полномочиями. Среди них замминистра экономики Ани Испирян, глава департамента политики госинвестиций министерства Лилия Сираканян, а также жена брата спикера парламента Алена Симоняна - Ани Геворкян.

Армянские СМИ сообщают о том, что правительство страны начало процесс разработки нового закона о закупках.

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Версия на английском языке Pashinyan stresses need to continue fight against corruption

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