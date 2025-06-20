О нас

Пашинян заявил о намерении пригласить Эрдогана в Армению

Пашинян заявил о намерении пригласить Эрдогана в Армению Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Турции, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению.
В регионе
20 июня 2025 г. 19:10
Пашинян заявил о намерении пригласить Эрдогана в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Турции, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер заявил на встрече с представителями армянской общины Стамбула.

По его словам, Эрдогана ждут в Армении в 2026 году в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване.

Напомним, что Пашинян отправился с первым рабочим визитом в Турцию по приглашению Эрдоганом, с которым запланирована встреча.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pashinyan announces plans to invite Erdogan to Armenia
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ərdoğanı Ermənistana dəvət etmək niyyətində olduğunu bildirib

Другие новости из категории

Яшар Гюлер: Турция готова к любым неблагоприятным сценариям на фоне эскалации между Израилем и Ираном
Яшар Гюлер: Турция готова к любым неблагоприятным сценариям на фоне эскалации между Израилем и Ираном
20 июня 2025 г. 19:09
Яшар Гюлер: Анкара продолжает брать на себя мирные инициативы, в том числе на Южном Кавказе
Яшар Гюлер: Анкара продолжает брать на себя мирные инициативы, в том числе на Южном Кавказе
20 июня 2025 г. 19:00
Гросси: Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе не изменился
Гросси: Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе не изменился
20 июня 2025 г. 18:58
СМИ: В Армении задерживают сторонников Баграта Галстаняна
СМИ: В Армении задерживают сторонников Баграта Галстаняна
20 июня 2025 г. 18:17
Аракчи: Удары Израиля сорвали возможное соглашение по ядерной программе Ирана
Аракчи: Удары Израиля сорвали возможное соглашение по ядерной программе Ирана
20 июня 2025 г. 17:59
Пашинян выразил надежду, что его визит в Турцию придаст новый импульс отношениям двух стран
Пашинян выразил надежду, что его визит в Турцию придаст новый импульс отношениям двух стран
20 июня 2025 г. 17:50
Эрдоган: Турция и сегодня защищает идею мира и дипломатии
Эрдоган: Турция и сегодня защищает идею мира и дипломатии
20 июня 2025 г. 17:41
СМИ: Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана
СМИ: Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана
20 июня 2025 г. 17:25
Самолет Singapore Airlines совершил аварийную посадку из-за пассажирки
Самолет Singapore Airlines совершил аварийную посадку из-за пассажирки
20 июня 2025 г. 16:57
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi