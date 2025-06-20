Пашинян заявил о намерении пригласить Эрдогана в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Турции, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Турции, планирует пригласить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер заявил на встрече с представителями армянской общины Стамбула.

По его словам, Эрдогана ждут в Армении в 2026 году в рамках саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване.

Напомним, что Пашинян отправился с первым рабочим визитом в Турцию по приглашению Эрдоганом, с которым запланирована встреча.