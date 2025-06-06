Пашинян заявил о конструктивных отношениях с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ереване заявил, что у него всегда были и остаются конструктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ереване заявил, что у него всегда были и остаются конструктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом Матвиенко сообщила на брифинге по итогам переговоров.

По ее словам, беседа с Пашиняном прошла в доверительной атмосфере.

"Сегодня состоялась очень продолжительная встреча тет-а-тет с премьер-министром Армении, это был очень содержательный, конструктивный, доброжелательный разговор....Премьер-министр Никол Воваевич передал привет нашему президенту и особо подчеркнул, что у него с Владимиром Владимировичем всегда были, есть и останутся конструктивное предметные отношения и никаких проблем у него в отношении с президентом нет", - сказала она.

"В самых разных сложных подчас ситуациях они всегда находят взаимное понимание и необходимо решение", - добавила Матвиенко.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в пятницу у нее состоится встреча с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.