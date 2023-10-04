Пашинян заявил о готовности подать в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, в следующую же секунду оставит власть, если будет уверен, что с его уходом все проблемы безопасности страны будут решены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил что, в следующую же секунду оставит власть, если будет уверен, что с его уходом все проблемы безопасности страны будут решены.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата, глава правительства заверил, что он не цепляется за власть.

И если оппозиция хочет принять участие в преодолении вызовов, то ничто не может этому воспрепятствовать.

Отметим, что волна акций протестов прокатилась в Ереване и других городах республики на фоне событий в Карабахе. Протестующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.