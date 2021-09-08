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Пашинян заявил о готовности начать диалог по развитию региональных коммуникаций

Пашинян заявил о готовности начать диалог по развитию региональных коммуникаций Углубление или нормализация отношений с приграничными странами являются важным направлением внешней повестки правительства Армении
В регионе
8 сентября 2021 г. 13:02

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался за открытие всех региональных коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Н. Пашинян заявил сегодня на заседании правительства Армении.

"Углубление или нормализация отношений с приграничными странами являются важным направлением внешней повестки правительства Армении. Недавно я посетил Иран, сегодня отправлюсь в Грузию. В повестке обсуждений с Ираном и Грузией существенную роль играет тема развития региональных коммуникаций. В этом контексте придаю важность проекту Север-Юг, который связывает нашу границу с Ираном с нашей границей с Грузией", - сказал Н. Пашинян.

По его словам, для Армении "чрезвычайно важно установление железнодорожной связи с Россией и Ираном".

"Для решения этого вопроса трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана обсуждает вопрос открытия коммуникаций. Мы решительны приложить усилия на достижение конкретных результатов. Осознаем, что Азербайджан, в свою очередь, ожидает получить связь с Нахчываном. Мы настроены восстановить мирный процесс с Азербайджаном в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Придаю важность процессу демаркации и делимитации с Азербайджаном, и мы продолжаем работать по созданию необходимых для этого условий ", - отметил Пашинян.

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