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Пашинян: Видим возможность обсуждения нормализации отношений Армении с Турцией

Пашинян: Видим возможность обсуждения нормализации отношений Армении с Турцией Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства заявил о готовности властей страны к нормализации отношений с Турцией, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".
В регионе
8 сентября 2021 г. 12:54
Пашинян: Видим возможность обсуждения нормализации отношений Армении с Турцией
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства заявил о готовности властей страны к нормализации отношений с Турцией, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

По его словам, президент Турции публично прокомментировал возможность урегулирования отношений с Арменией.

"В этих заявлениях мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения-Турция, восстановления авто- и железнодорожного сообщения. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст", - сказал Пашинян.

Как отметил премьер Армении, по сути, речь идет о превращении региона в перекресток, который свяжет Север с Югом, а Восток с Западом.

Пашинян отметил, что готовность содействовать этому процессу выразила Россия. ЕС, в частности Франция, и США также заинтересованы в этом процессе. Известно также отношение Китая и Индии к развитию коммуникационных проектов в регионе.

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Версия на английском языке Pashinyan says Armenia ready to normalize relations with Turkey
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazır olduğunu bəyan edib

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