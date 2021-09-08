Пашинян: Видим возможность обсуждения нормализации отношений Армении с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства заявил о готовности властей страны к нормализации отношений с Турцией, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства заявил о готовности властей страны к нормализации отношений с Турцией, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

По его словам, президент Турции публично прокомментировал возможность урегулирования отношений с Арменией.

"В этих заявлениях мы видим возможность обсуждения нормализации отношений Армения-Турция, восстановления авто- и железнодорожного сообщения. Мы готовы к такому разговору, который может получить более широкий контекст", - сказал Пашинян.

Как отметил премьер Армении, по сути, речь идет о превращении региона в перекресток, который свяжет Север с Югом, а Восток с Западом.

Пашинян отметил, что готовность содействовать этому процессу выразила Россия. ЕС, в частности Франция, и США также заинтересованы в этом процессе. Известно также отношение Китая и Индии к развитию коммуникационных проектов в регионе.