Пашинян заявил о готовности Армении изменить конституцию для достижения мира

Армения готова к изменениям конституции для достижения мира.

Если Конституционный суд Армении примет решение о том, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону страны, то во имя мира будут необходимы конституционные изменения.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

"Мирный договор с Азербайджаном, если он будет подписан, будет направлен в Конституционный суд страны для проверки соответствия его содержания основному закону. И если КС примет решение, что договор противоречит Конституции Армении, то мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения", - заявил Н.Пашинян.