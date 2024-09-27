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Пашинян заявил о готовности Армении изменить конституцию для достижения мира

Пашинян заявил о готовности Армении изменить конституцию для достижения мира Армения готова к изменениям конституции для достижения мира.
В регионе
27 сентября 2024 г. 00:43
Пашинян заявил о готовности Армении изменить конституцию для достижения мира

Если Конституционный суд Армении примет решение о том, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону страны, то во имя мира будут необходимы конституционные изменения.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

"Мирный договор с Азербайджаном, если он будет подписан, будет направлен в Конституционный суд страны для проверки соответствия его содержания основному закону. И если КС примет решение, что договор противоречит Конституции Армении, то мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения", - заявил Н.Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Azərbaycanla sülhə nail olmaq üçün Konstitusiyanı dəyişdirməyə hazırıq

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