Пашинян: Интеграция Армении в логистические маршруты Азербайджана положительно скажется на взаимодействии США и РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что интеграция Армении в логистические маршруты Азербайджана положительно скажется на взаимоотношении США и РФ.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Пашинян напомнил, что у Армении 30 лет не было ж/д сообщения с Россией, а теперь Ереван получит связь также с Центральной Азией, у Китая появится доступ в регион.
Он заявил, что армянские железные дороги находятся под контролем Российской Федерации и, возможно, Россия будет заинтересована в инвестировании в восстановление железных дорог Иджеван-Раздан и Иджеван-Газах.
"Конечно, необходимо будет и согласие Азербайджана", - заявил премьер-министр.
По его словам, Армения также получает железнодорожное сообщение с Ираном, которого раньше не было, а Китай также получает новый маршрут на Восток.
"Это может стать хорошей возможностью для экономического взаимодействия РФ и США", - сказал Пашинян.