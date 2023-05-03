Пашинян: Только мир на Южном Кавказе может обеспечивать безопасность Армении

Только всеобъемлющий мир на Южном Кавказе может обеспечивать безопасность Армении.

Только всеобъемлющий мир на Южном Кавказе может обеспечивать безопасность Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Система безопасности в нашем регионе деформирована, а значит, мы сталкиваемся с дополнительными вызовами безопасности. Иными словами, система, которая должна была обеспечивать стабильность в регионе, не работает с достаточной эффективностью. Может быть подход, что в ту архитектуру безопасности должны быть добавлены новые компоненты, но не факт, что это обеспечит стратегическую безопасность. Безопасность Армении может обеспечить только всеобъемлющий мир", - заявил он.

По его словам, мир в регионе возможен, нужно выработать параметры, которые были бы допустимы для Армении и ее народа, проявить осмотрительность и гибкость. "Мы все сделаем для этого", - добавил он.