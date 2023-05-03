Пашинян: Только мир на Южном Кавказе может обеспечивать безопасность Армении

Только всеобъемлющий мир на Южном Кавказе может обеспечивать безопасность Армении.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Система безопасности в нашем регионе деформирована, а значит, мы сталкиваемся с дополнительными вызовами безопасности. Иными словами, система, которая должна была обеспечивать стабильность в регионе, не работает с достаточной эффективностью. Может быть подход, что в ту архитектуру безопасности должны быть добавлены новые компоненты, но не факт, что это обеспечит стратегическую безопасность. Безопасность Армении может обеспечить только всеобъемлющий мир", - заявил он.
По его словам, мир в регионе возможен, нужно выработать параметры, которые были бы допустимы для Армении и ее народа, проявить осмотрительность и гибкость. "Мы все сделаем для этого", - добавил он.