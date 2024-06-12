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Пашинян: Правительство Армении уйдет в отставку, если народ этого захочет

Пашинян: Правительство Армении уйдет в отставку, если народ этого захочет Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство уйдет в отставку только в том случае, если этого захочет народ.
В регионе
12 июня 2024 г. 14:52
Пашинян: Правительство Армении уйдет в отставку, если народ этого захочет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство уйдет в отставку только в том случае, если этого захочет народ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на брифинге в парке парламента на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки.

"Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену", - сказал он.

Пашинян также объяснил скопление большого количества полицейских сил и спецтехники у здания парламента необходимостью "обеспечить нормальное функционирование законодательной власти".

Отметим, что 17 июня состоится внеочередное заседание парламента Армении, в повестку которого будет включен проект отставки правительства и необходимости формирования нового кабинета министров.

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Версия на английском языке Pashinyan: 'If the Armenian people want to change the government, they will do it'
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan xalqı hökuməti dəyişmək istəsə, bunu edəcək

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