Пашинян заявил, что обязан установить всю правду о конфликте

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что нужно понять причины поражение армянской стороны в конфликте в Нагорном Карабахе.

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что нужно понять причины поражение армянской стороны в конфликте в Нагорном Карабахе.

"Очень важно понять причины этого поражения (в Карабахе – ред.)... Я считаю своей обязанностью установить всю правду о войне", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

В частности, он привел пример со своей встречи с участниками боевых действий. По его словам, один из них рассказал, что его подразделению не выдавалось вооружение при наличии оружия на складах. "Если этот отдельный эпизод подтвердится, то это одна из причин поражения", - сказал Пашинян.

"Два дня назад я беседовал с демобилизованными добровольцами, рассказывавшие эпизоды, которые нуждаются в разъяснении. Они рассказывали, как отряд или военное соединение пыталось получить оружие, назвали имя конкретного лица, которое отказалось выдавать им оружие. И они были вынуждены сломать двери склада, чтобы вооружиться, увидели, что склад переполнен оружием и боеприпасами. Если это подтвердится, это, возможно, одна из причин поражения. Мы должны понять, почему так произошло.

Я должен быть уверен в одном: что склад был полон, а людям не дали оружия. Вся правда об этой войне должна стать известна. Возможно, что-то говорится не так, есть десятки свидетельств о том, что высокопоставленные люди забрали и увезли освещение улицы с территории, находящейся под армянским контролем. Звучат конкретные имена, возможно, лгут, не знаю. Это должно разъясниться. Есть люди, у которых есть связь с оппозицией. Предвыборная кампания – это повод, чтобы встать перед народом, представить обвинения, чтобы народ оценил", - сказал Н.Пашинян.