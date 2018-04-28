Пашинян заявил, что не возражает против блокирования железной дороги

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил, что не возражает против блокирования железнодорожных путей в рамках проводимых в республике акций протеста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Пашинян на митинге своих сторонников в городе Ванадзор.

"С нами встречались члены делегации из города Алаверди (север Армении) и сказали, что хотят перекрыть железнодорожные пути. Хотите — перекрывайте" – сказал он.

Он также сообщил, что в воскресенье с 11.00 мск по всей республике возобновляются акции протеста, блокируются дороги, в учебных заведениях объявляются забастовки. "Это все делается для того, чтобы парламент избрал премьер-министром кандидатом от народа", — сказал Пашинян.