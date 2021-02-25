Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи - якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", - заявил Пашинян.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна.