Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении

Премьер Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи - якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", - заявил Пашинян.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна.