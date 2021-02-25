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Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении

Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна
В регионе
25 февраля 2021 г. 14:32
Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении

Премьер Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи - якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", - заявил Пашинян.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна.

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