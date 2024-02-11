Премьер Армении заявил, что не имеет полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван

Премьер Армении заявил, что не имеет полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Telegraph, отвечая на вопрос о возможности ареста российского президента Владимира Путина в случае его приезда в Ереван в связи с ордером МУС. "После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал