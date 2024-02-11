President
О нас

Премьер Армении заявил, что не имеет полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван

Премьер Армении заявил, что не имеет полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).
В регионе
11 февраля 2024 г. 22:51
Премьер Армении заявил, что не имеет полномочий для ареста Путина в случае его приезда в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не он принимает решения об аресте тех или иных людей, в том числе Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Telegraph, отвечая на вопрос о возможности ареста российского президента Владимира Путина в случае его приезда в Ереван в связи с ордером МУС.

"После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Baş naziri Putinin İrəvanda mümkün həbsini şərh edib: Həbs işinə məhkəmə baxır

Экслюзивные новости

Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi