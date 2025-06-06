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Пашинян заявил, что намерен подать в суд на газету Грапарак

Пашинян заявил, что намерен подать в суд на газету Грапарак Пашинян заявил, что намерен подать в суд на газету Грапарак
В регионе
6 июня 2025 г. 17:22
Пашинян заявил, что намерен подать в суд на газету Грапарак

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен подать в суд на газету Грапарак.

Как передает Report, об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя статью издания о его личной жизни.

"Я обязательно подам в суд на Грапарак, чтобы доказать, что семейная и духовная жизнь для меня являются важной ценностью, а не средством введения людей в заблуждение", - заявил он.

Пашинян также заявил, что уверен в нарушении католикосом армян Гарегином II обета безбрачия.

"Подтверждаю, что католикос Гарегин II нарушил обет безбрачия и имеет ребенка. Пусть Гарегин II тоже подаст на меня в суд, чтобы доказать свое соответствие заявленным ценностям и статусу", - добавил Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan “Hraparak” qəzetini məhkəməyə verəcək

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