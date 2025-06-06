Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен подать в суд на газету Грапарак.
Как передает Report, об этом политик написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя статью издания о его личной жизни.
"Я обязательно подам в суд на Грапарак, чтобы доказать, что семейная и духовная жизнь для меня являются важной ценностью, а не средством введения людей в заблуждение", - заявил он.
Пашинян также заявил, что уверен в нарушении католикосом армян Гарегином II обета безбрачия.
"Подтверждаю, что католикос Гарегин II нарушил обет безбрачия и имеет ребенка. Пусть Гарегин II тоже подаст на меня в суд, чтобы доказать свое соответствие заявленным ценностям и статусу", - добавил Пашинян.