Пашинян заявил, что намерен лично возглавить движение по освобождение церкви

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Первопрестольный Эчмиадзин захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Первопрестольный Эчмиадзин захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой.

Как передает Report, об этом премьер написал в соцсетях.

По его словам он намерен лично возглавить освобождение Армянской апостольской церкови

"За пределами всех споров в этот период выявилось самое главное: полное отсутствие какой-либо связи и соприкосновения Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина II), Вазгена Галстяна, Геворга Аджапахяна и некоторых других с Иисусом Христом и Его учением", – отметил он.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина II и архиепископов Армянской апостольской церкви (ААЦ), требуя от католикоса покинуть престол из-за сведений о нарушении обета безбрачия. На днях премьер заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.