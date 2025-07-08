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Пашинян заявил, что намерен лично возглавить движение по освобождение церкви

Пашинян заявил, что намерен лично возглавить движение по освобождение церкви Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Первопрестольный Эчмиадзин захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой.
В регионе
8 июля 2025 г. 09:25
Пашинян заявил, что намерен лично возглавить движение по освобождение церкви

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Первопрестольный Эчмиадзин захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой.

Как передает Report, об этом премьер написал в соцсетях.

По его словам он намерен лично возглавить освобождение Армянской апостольской церкови

"За пределами всех споров в этот период выявилось самое главное: полное отсутствие какой-либо связи и соприкосновения Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина II), Вазгена Галстяна, Геворга Аджапахяна и некоторых других с Иисусом Христом и Его учением", – отметил он.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина II и архиепископов Армянской апостольской церкви (ААЦ), требуя от католикоса покинуть престол из-за сведений о нарушении обета безбрачия. На днях премьер заявил о необходимости проведения внеочередных выборов католикоса всех армян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan kilsənin azad edilməsi hərəkatına şəxsən rəhbərlik etmək niyyətində olduğunu bəyan edib

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