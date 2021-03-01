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Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров" Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров"
В регионе
1 марта 2021 г. 14:07
Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу Искандеров
Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров", его заявление не касалось содержания и качества армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр Республики Армения и Президент РФ во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление премьер-министра Армении относительно применения Арменией системы "Искандер"", - об этом в беседе с "Арменпресс" сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян".

Как отмечает агентство, в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно.

По ее словам, заявление премьера Армении "не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества".

"Не вызывает сомнения также и то, что российское оружие - одно из лучших в мире", — также заявила она.

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Версия на английском языке Pashinyan says he was misinformed about Iskander missiles
Версия на азербайджанском языке Paşinyan geri çəkildi, “İsgəndər”lə bağlı dediklərini təkzib etdi

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