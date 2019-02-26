Пашинян завтра направится с визитом в Иран

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян 27 февраля посетят Иран с двухдневным рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В рамках визита предусмотрена встреча Пашиняна с духовным лидером Ирана аятоллой Сейедом Али Хаменеи.

В Тегеране премьер-министр встретится также с президентом Ирана Хасаном Рухани, после чего предусмотрен выход к прессе и итоговое заявление о результатах переговоров.

Затем глава армянского правительства встретится с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.

Вечером 27 февраля премьер-министр встретится с представителями армянской общины Тегерана.

28 февраля Пашинян отправится в Исфаган, где запланирована встреча с губернатором и членами армянской общины.