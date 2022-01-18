Пашинян выиграл дело в Европейском суде против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграл дело в Европейском суде (ЕСПЧ) против Армении

18 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по делу "Никол Пашинян против Армении".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу суда, ЕСПЧ поставил, что имело место нарушение статьи 11 Конвенции по правам человека, а также нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции.

Жалоба премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ЕСПЧ касалась событий, предшествовавших президентским выборам 19 февраля 2008 г. Тогда он был активным сторонником и членом предвыборного штаба кандидата Левона Тер-Петросяна.

Пашинян утверждает, что сотрудники армянской полиции напали и жестоко избили демонстрантов, разбивших лагерь на площади Свободы в Ереване 1 марта 2008 года.

3 июля 2009 года Пашинян предстал перед районным судом Кентрон и Норк-Мараш Еревана, который постановил задержать его на срок два месяца.

В своем обращении в Европейский суд Никол Пашинян пожаловался, что в соответствии со статьей 5 Конвенции его содержание под стражей было незаконным.