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Пашинян выиграл дело в Европейском суде против Армении

Пашинян выиграл дело в Европейском суде против Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграл дело в Европейском суде (ЕСПЧ) против Армении
В регионе
18 января 2022 г. 14:39
Пашинян выиграл дело в Европейском суде против Армении

18 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по делу "Никол Пашинян против Армении".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу суда, ЕСПЧ поставил, что имело место нарушение статьи 11 Конвенции по правам человека, а также нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции.

Жалоба премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ЕСПЧ касалась событий, предшествовавших президентским выборам 19 февраля 2008 г. Тогда он был активным сторонником и членом предвыборного штаба кандидата Левона Тер-Петросяна.

Пашинян утверждает, что сотрудники армянской полиции напали и жестоко избили демонстрантов, разбивших лагерь на площади Свободы в Ереване 1 марта 2008 года.

3 июля 2009 года Пашинян предстал перед районным судом Кентрон и Норк-Мараш Еревана, который постановил задержать его на срок два месяца.

В своем обращении в Европейский суд Никол Пашинян пожаловался, что в соответствии со статьей 5 Конвенции его содержание под стражей было незаконным.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Avropa Məhkəməsində Ermənistana qarşı davanı udub
Версия на английском языке Pashinyan wins European Court case against Armenia

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