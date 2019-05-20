Пашинян встретился со своими сторонниками, блокирующими здание суда в центре Еревана - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром посетил своих сторонников, блокировавших по его призыву здание суда общей юрисдикции в центре Еревана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Н.Пашинян отказался отвечать на вопросы журналистов и заявил, что пришел пообщаться с народом.
"Я здесь, чтобы поблагодарить вас и попросить подождать моего прямого эфира. Отвечу на все вопросы", - заявил премьер-министр Армении.
Отметим, что сегодня утром сторонники премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли входы и выходы в здания судов республики, отказываясь пропускать сотрудников на их рабочие места.
18 мая суд общей юрисдикции принял решение об освобождении экс-президента страны Роберта Кочаряна из-под стражи.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости