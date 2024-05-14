Пашинян обсудил с премьер-министром Дании процесс нормализации Ереван-Баку

В рамках рабочего визита в Королевство Дания премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

В рамках рабочего визита в Королевство Дания премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Он проинформировал Фредериксен о процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном. Пашинян также отметил важность разблокирования региональных коммуникаций.

Ранее сообщилось о том, что Пашинян примет участие в "Копенгагенском саммите демократии".

Он также проведет переговоры со спикером парламента этой страны Сйореном Гаде, а также бывшим генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном.