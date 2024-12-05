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Пашинян: Всего за 3 месяца в сфере оказания услуг такси выявлено почти $75 млн оборота

Пашинян: Всего за 3 месяца в сфере оказания услуг такси выявлено почти $75 млн оборота Всего через три месяца после обязательного внедрения электронных чеков в сфере оказания услуг такси, в этой отрасли выявлен оборот в 27-29 млрд драмов (почти 75 млн долларов).
В регионе
5 декабря 2024 г. 12:08
Пашинян: Всего за 3 месяца в сфере оказания услуг такси выявлено почти $75 млн оборота

Всего через три месяца после обязательного внедрения электронных чеков в сфере оказания услуг такси, в этой отрасли выявлен оборот в 27-29 млрд драмов (почти 75 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, эта цифра постоянно растет, то есть за год можно ожидать еще более значительных сумм.

"Сначала и пассажиры, и таксисты беспокоились о том, как выдавать эти чеки, платить налог. Потом стало ясно, что решение оказалось правильным, оно помогает пополнять бюджет", - сказал он.

Напомним, что с 1 сентября на основе выданных чеков (электронные такси-приложения генерируют их автоматически) таксисты платят пошлины со своего дохода. С безналичной оплаты пошлина взимается ниже, чем с наличной. Так, с 1 сентября 2024 года этот показатель составляет 1,5%. С 1 января 2025 года он составит 2,5%, а с 1 января 2026 года - 4%. При наличной оплате пошлины составят 2%, 3,5% и 5% соответственно.

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