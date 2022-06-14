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Пашинян: Вопрос Карабаха не связан с делимитацией границ с Азербайджаном

Пашинян: Вопрос Карабаха не связан с делимитацией границ с Азербайджаном Вопрос Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ.
В регионе
14 июня 2022 г. 11:50
Пашинян: Вопрос Карабаха не связан с делимитацией границ с Азербайджаном
Никол Пашинян

Вопрос Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что у Еревана и Баку есть разные форматы общения, и один из этих форматов касается вопроса делимитации. Другое направление - армяно-азербайджанский диалог для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Еще есть и третье направление, это разблокирование региональных транспортных и экономических коммуникаций", - отметил Пашинян.

На вопрос журналиста, что "Россия больше поддерживает Азербайджан в этом процессе", глава армянского кабмина подчеркнул, что "РФ является стратегическим партнером и союзником Армении, но у нее также очень близкие отношения с Азербайджаном".

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan: Delimitation Commission is not related to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Delimitasiya üzrə komissiyanın Qarabağla əlaqəsi yoxdur”

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