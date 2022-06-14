Пашинян: Вопрос Карабаха не связан с делимитацией границ с Азербайджаном

Вопрос Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ.

Вопрос Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что у Еревана и Баку есть разные форматы общения, и один из этих форматов касается вопроса делимитации. Другое направление - армяно-азербайджанский диалог для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Еще есть и третье направление, это разблокирование региональных транспортных и экономических коммуникаций", - отметил Пашинян.

На вопрос журналиста, что "Россия больше поддерживает Азербайджан в этом процессе", глава армянского кабмина подчеркнул, что "РФ является стратегическим партнером и союзником Армении, но у нее также очень близкие отношения с Азербайджаном".