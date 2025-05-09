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Пашинян: Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир

Пашинян: Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир
В регионе
9 мая 2025 г. 11:13
Пашинян: Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир

Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сегодня у нас есть возможность внести свой вклад в мирное и процветающее будущее нашего региона. Проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, и именно так и должно быть", - сказал он.

Пашинян также указал на необходимость "сосредоточиться на реальной, а не исторической Армении" и построении счастливого и свободного государства для будущих поколений.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə olmayacaq, sülh olacaq
Версия на английском языке Armenian prime minister rules out war with Azerbaijan, says peace will prevail

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