Пашинян: Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир

Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир

Вопреки всем внутренним и внешним провокациям, войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сегодня у нас есть возможность внести свой вклад в мирное и процветающее будущее нашего региона. Проект соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, и именно так и должно быть", - сказал он.

Пашинян также указал на необходимость "сосредоточиться на реальной, а не исторической Армении" и построении счастливого и свободного государства для будущих поколений.