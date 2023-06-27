Пашинян: Война не завершилась бы 9 ноября

Если бы во время 44-дневной войны Армения признала независимость Карабаха, то война никогда бы не закончилась 9 ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику оппозиции по поводу непризнания Ереваном независимости Карабаха во время 44-дневной войны 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", на заседании комиссии по изучению обстоятельств войны глава правительства сказал, что в случае признания войну невозможно было бы остановить даже 9 ноября.

Ранее депутат республиканской партии Армении Армен Ашотян заявлял, что признание Арменией независимости Карабаха стало бы дипломатическим "Искандером" в руках армянской стороны, и что власти совершили роковую ошибку, отказавшись от столь грозного "оружия".

Премьер, реагируя на эту реплику оппозиционера, задал встречный вопрос – а почему в апреле 2016 года, во время четырехдневной эскалации Армения не пошла на этот шаг, "не применила этот "Искандер".