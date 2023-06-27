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Пашинян: Война не завершилась бы 9 ноября

Пашинян: Война не завершилась бы 9 ноября Если бы во время 44-дневной войны Армения признала независимость Карабаха, то война никогда бы не закончилась 9 ноября.
В регионе
27 июня 2023 г. 15:31
Пашинян: Война не завершилась бы 9 ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику оппозиции по поводу непризнания Ереваном независимости Карабаха во время 44-дневной войны 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения", на заседании комиссии по изучению обстоятельств войны глава правительства сказал, что в случае признания войну невозможно было бы остановить даже 9 ноября.

Ранее депутат республиканской партии Армении Армен Ашотян заявлял, что признание Арменией независимости Карабаха стало бы дипломатическим "Искандером" в руках армянской стороны, и что власти совершили роковую ошибку, отказавшись от столь грозного "оружия".

Премьер, реагируя на эту реплику оппозиционера, задал встречный вопрос – а почему в апреле 2016 года, во время четырехдневной эскалации Армения не пошла на этот шаг, "не применила этот "Искандер".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Qarabağın tanınmasına cəhd etsə idik, müharibə heç noyabrın 9-da bitməyəcəkdi”

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