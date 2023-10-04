Пашинян вновь обвинил оппозицию в событиях в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном cобрании обвинил парламентскую оппозицию в событиях в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном cобрании обвинил парламентскую оппозицию в событиях в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, так он отреагировал на реплику депутата от блока "Айастан", члена АРФ "Дашнакцутюн" Артура Хачатряна.

Глава правительства считает, что в планах оппозиции было вовлечение Армении в конфликт, в результате чего проживающие в Карабахе армяне "не имели бы возможности переехать в Армению, а уехали бы в Париж, Бостон, Лос-Анджелес усиливать ряды АРФД".

Премьер обвинил оппозицию в проведении ущербной для страны политики. В бытность сегодняшней парламентской оппозиции у власти они делали все, чтобы страна не была независимой, заявил он.