Пашинян: Визит Мирзояна в Анкару может стать поворотным пунктом в установлении связей с Турцией

Визит главы МИД Армении в Турцию может стать поворотным пунктом в установлении армяно-турецких отношений.

Визит главы МИД Армении в Турцию может стать поворотным пунктом в установлении армяно-турецких отношений.

Как передает Report Sputnik-Армения, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

Пашинян также сообщил, что Ереван подготовил эскиз по реставрации Анийского моста на границе Армении и Турции.

Он отметил, что символической основой для нормализации может стать и восстановление Анийского моста.

По его словам, несмотря на критику в свой адрес, правительство Армении не могло не отправить помощь в Турцию, поскольку при столь масштабных гуманитарных бедствиях поддержка необходима, тем более от соседних стран. "Разумеется, поддержку нужно было оказать и Сирии", - добавил он.