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Пашинян: Визит Мирзояна в Анкару может стать поворотным пунктом в установлении связей с Турцией

Пашинян: Визит Мирзояна в Анкару может стать поворотным пунктом в установлении связей с Турцией Визит главы МИД Армении в Турцию может стать поворотным пунктом в установлении армяно-турецких отношений.
В регионе
16 февраля 2023 г. 12:45
Пашинян: Визит Мирзояна в Анкару может стать поворотным пунктом в установлении связей с Турцией

Визит главы МИД Армении в Турцию может стать поворотным пунктом в установлении армяно-турецких отношений.

Как передает Report Sputnik-Армения, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

Пашинян также сообщил, что Ереван подготовил эскиз по реставрации Анийского моста на границе Армении и Турции.

Он отметил, что символической основой для нормализации может стать и восстановление Анийского моста.

По его словам, несмотря на критику в свой адрес, правительство Армении не могло не отправить помощь в Турцию, поскольку при столь масштабных гуманитарных бедствиях поддержка необходима, тем более от соседних стран. "Разумеется, поддержку нужно было оказать и Сирии", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Mirzoyanın səfəri Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasında dönüş nöqtəsi ola bilər”

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