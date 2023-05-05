О нас

Пашинян: В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение

Пашинян: В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение, и реализация этого решения также была неправильной.
В регионе
5 мая 2023 г. 22:38
Пашинян: В вопросе памятника Немезис было принято неправильное решение

В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение, и реализация этого решения также была неправильной.

Как передает Report, об этом в интервью радиостанции "Свобода" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он повторил, что не Правительство принимало решение об установке памятника, назвав одним из самых больших недостатков демократии то, что глава правительства не всех контролирует.

"Да, это наша команда. Это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда многие в Армении считали многих предателями, и многие угрожали многим расстрелом за предательство. Есть глубинные проблемы", - подчеркнул Пашинян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan “Nemezis” abidəsinin açılmasını doğru saymır

Самое читаемое

Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi