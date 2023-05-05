Пашинян: В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение

В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение, и реализация этого решения также была неправильной.

В вопросе памятника "Немезис" было принято неправильное решение, и реализация этого решения также была неправильной.

Как передает Report, об этом в интервью радиостанции "Свобода" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он повторил, что не Правительство принимало решение об установке памятника, назвав одним из самых больших недостатков демократии то, что глава правительства не всех контролирует.

"Да, это наша команда. Это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда многие в Армении считали многих предателями, и многие угрожали многим расстрелом за предательство. Есть глубинные проблемы", - подчеркнул Пашинян.