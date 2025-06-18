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Пашинян: В РФ есть определенные круги, ведущие гибридные действия против Армении

Пашинян: В РФ есть определенные круги, ведущие гибридные действия против Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что в России есть определенные круги, которые стоят за гибридными действиями внутри страны.
В регионе
18 июня 2025 г. 15:43
Пашинян: В РФ есть определенные круги, ведущие гибридные действия против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает, что в России есть определенные круги, которые стоят за гибридными действиями внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом премьер-министр заявил во время брифинга с журналистами в Национальном собрании.

По его словам, некоторые представители правящей элиты страны расценивают заявление задержанного бизнесмена Самвела Карапетяна, сделанное накануне, дестабилизирующие действия со стороны РФ против правительства Армении.

Пашинян отметил, что у него очень тесные рабочие отношения, основанные на взаимном доверии, с президентом и главой правительства РФ.

"Я не могу поверить, что подобная акция против Армении могла быть предпринята со стороны Кремля или правительства России, но я не исключаю и есть высокая вероятность, что в России есть определенные круги, которые стоят за этими гибридными действиями. Причем, не только в России есть такие круги. Я уверен, что в данном конкретном случае есть круги и в других странах", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Rusiyada Ermənistana qarşı hibrid fəaliyyətlərlə məşğul olan müəyyən dairələr var

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