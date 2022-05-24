О нас

Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе

Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого положительно оценил трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишел
В регионе
24 мая 2022 г. 17:47
Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого положительно оценил трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем 22 мая в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обменялись мнениями по урегулированию карабахского конфликта, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности. Премьер-министр Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что встреча прошла в целом положительно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Brüssel danışıqları barədə ABŞ-ın dövlət katibini məlumatlandırıb

Экслюзивные новости

Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
24 мая 2022 г. 13:10
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 11:33
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 10:57
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
23 мая 2022 г. 17:39
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
23 мая 2022 г. 14:27
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
23 мая 2022 г. 14:06
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
23 мая 2022 г. 12:14
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi