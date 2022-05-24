Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил свою встречу с Алиевым в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого положительно оценил трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого положительно оценил трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем 22 мая в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обменялись мнениями по урегулированию карабахского конфликта, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности. Премьер-министр Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что встреча прошла в целом положительно.