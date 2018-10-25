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    Пашинян: В отношении одного из депутатов парламента Армении возбуждено дело по факту взятки

    Как только получим ответ на запрос, представим ходатайство об аресте
    © Sputnik

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В отношении одного из депутатов парламента Армении возбуждено уголовное дело по факту взятки. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил кандидат в премьер-министры Никол Пашинян в парламенте.

    "Есть дело в отношении депутата, которое почти на 100% доказано. Во уже 2 месяца мы ждем ответа на запрос, и как только мы его получим, представим ходатайство об аресте депутата. Это дело о взятке, но вот уже три месяца, что связано и с иностранным диппредставительством, мы не можем получить ответ.

    Наше посольство работает не так, возможно, есть связи с данным государством. Но депутат будет арестован, потому что это связано с фактом самой крупной в истории Третьей республики взятки, нити которого ведут к высокопоставленным чиновникам", сказал Пашинян. 

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