Пашинян: В отношении одного из депутатов парламента Армении возбуждено дело по факту взятки

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В отношении одного из депутатов парламента Армении возбуждено уголовное дело по факту взятки. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил кандидат в премьер-министры Никол Пашинян в парламенте.

"Есть дело в отношении депутата, которое почти на 100% доказано. Во уже 2 месяца мы ждем ответа на запрос, и как только мы его получим, представим ходатайство об аресте депутата. Это дело о взятке, но вот уже три месяца, что связано и с иностранным диппредставительством, мы не можем получить ответ.

Наше посольство работает не так, возможно, есть связи с данным государством. Но депутат будет арестован, потому что это связано с фактом самой крупной в истории Третьей республики взятки, нити которого ведут к высокопоставленным чиновникам", сказал Пашинян.