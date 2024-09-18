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Пашинян: В мире нет страны или военного блока, способных обеспечить безопасность Армении

Пашинян: В мире нет страны или военного блока, способных обеспечить безопасность Армении В мире нет страны или военного блока, которые могли бы обеспечить безопасность Армении.
В регионе
18 сентября 2024 г. 13:15
Пашинян: В мире нет страны или военного блока, способных обеспечить безопасность Армении

В мире нет страны или военного блока, которые могли бы обеспечить безопасность Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на втором Всемирном армянском саммите.

"Безопасность для Армении способна обеспечить РА в случае обеспечения мира в регионе. Когда мы говорим о гарантиях безопасности, то есть только одна гарантия – это мир. Политика нашего правительства создала эту гарантию, понимая, насколько это сложно", - подчеркнул премьер-министр.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edə biləcək ölkə və ya hərbi blok yoxdur

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