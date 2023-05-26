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Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию 44-дневной войны

Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию 44-дневной войны Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны.
В регионе
26 мая 2023 г. 16:37
Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию 44-дневной войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в интервью news.am.

"Вы знаете, что у премьера есть желание, и он в июне явится в комиссию. На многие вопросы ответы будут даны в рамках следственной комиссии, и это будет доступно всему народу, политическим силам", - сказал он.

По его словам, необходимо еще понять причины поражения в войне, с этой целью и была создана комиссия.

Ранее Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Праге заявил, что в ближайшее время явится в комиссию по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны. Он отметил, что есть огромная информация, о которой должно знать общество, и которое важно для политического будущего.

Комиссия была создана в феврале 2022 года, по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор").

Отметим, что 3 мая стало известно, что деятельность временной комиссии парламента Армении по расследованию обстоятельств 44-дневной войны продлят еще на 6 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan dindirilmək üçün 44 günlük müharibəni araşdıran kommisiyaya çağırılıb

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