Пашинян в ходе разговора с Щольцем заявил о готовности провести переговоры с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул о готовности провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской гра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул о готовности провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

Он подтвердил приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере, опираясь на договоренности, достигнутые 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

В свою очередь Шольц отметил, что готов поддержать усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Отметим, что Пашинян ранее сегодня во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном также заявил о том, что готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.