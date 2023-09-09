О нас

Пашинян в ходе разговора с Щольцем заявил о готовности провести переговоры с Ильхамом Алиевым

Пашинян в ходе разговора с Щольцем заявил о готовности провести переговоры с Ильхамом Алиевым Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул о готовности провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской гра
В регионе
9 сентября 2023 г. 14:22
Пашинян в ходе разговора с Щольцем заявил о готовности провести переговоры с Ильхамом Алиевым
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул о готовности провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

Он подтвердил приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере, опираясь на договоренности, достигнутые 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

В свою очередь Шольц отметил, что готов поддержать усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Отметим, что Пашинян ранее сегодня во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном также заявил о том, что готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке During phone call with Olaf Scholz, Pashinyan expresses readiness to hold talks with Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Almaniya kanslerinə də İlham Əliyevlə danışıqlara hazır olduğunu deyib

Самое важное

Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
ФотоВынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
9 сентября 2023 г. 14:54
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
9 сентября 2023 г. 14:32
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
8 сентября 2023 г. 18:04
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
8 сентября 2023 г. 17:37
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
8 сентября 2023 г. 15:51
Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20
В Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
ФотоВ Баку состоялось заседание министров по управлению стихийными бедствиями и ЧС стран ОТГ
7 сентября 2023 г. 12:05
В Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
ФотоВ Баку проходит международная конференция в сфере социальных услуг
7 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi