Пашинян: В Армении выявлено рекордное число новых случаев COVID-19

В Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией – 723 за минувшие сутки. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире со своей официальной страницы в Facebook.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в стране не хорошая. Вчера у нас был новый рекорд - 723 новых случая. Скончались шесть человек, вылечились 442", - сказал премьер.

Таким образом общее число заболевших в Армении, по состоянию на 13 июня - 16 004.

Пашинян отметил, что удивлен не только числами. Он сегодня пришел на работу из Севана и с окна машины увидел и зафиксировал, что люди продолжают не соблюдать противоэпидемиологические меры. Премьер считает, что проблема вышла за рамки коронавирусной инфекции.

Отметим, в Армении с 16 марта по 13 июля действует чрезвычайное положение. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги.