Пашинян: В Армении углубляется водный кризис

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране углубляется водный кризис, что обусловлено отсутствием инфраструктуры или ее износом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране углубляется водный кризис, что обусловлено отсутствием инфраструктуры или ее износом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании правительства.

"Настало время зафиксировать, что необходимо изменить отношение к воде. В основном водный кризис в Армении углубляется, он носит глобальный характер, а в нашем случае он углубляется из-за отсутствия или износа инфраструктуры и нашего отношения к воде. Если мы нанесем на карту и объедем области, то удивимся, насколько велика проблема с водой", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, после проблем с дорогами, школами и системой здравоохранения следующая проблема - вода. "Скажем прямо - вода в Армении не управляется, вода течет. Есть организации, чиновники, процедуры, законы, а вода не управляется. У нас также есть проблема со знаниями, мы не знаем, что значит управлять водной проблемой", - заявил он.

Пашинян также добавил, что в настоящее время правительство планирует строительство новых водохранилищ для решения данной проблемы.