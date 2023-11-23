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Пашинян: В Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам

Пашинян: В Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам В Армении нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам.
В регионе
23 ноября 2023 г. 14:07
Пашинян: В Армении нет вузов, соответствующих мировым стандартам

В Армении нет ни одного вуза, отвечающего международным стандартам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг.

"В Армении нет ни одного вуза - ни армянского, ни международного, ни частного, - который бы соответствовал международным стандартам вузовской инфраструктуры. Если мы, например, заявим о лицензировании и аккредитации вузов в соответствии с международными стандартами, то это означает, что все без исключения вузы Армении должны быть закрыты", - подчеркнул он.

По его словам, из-за этого молодежь лишена возможности получать образование, отвечающее международным критериям. Пашинян добавил, что лишь пара армянских вузов привлекает иностранных студентов.

Он сказал, что правительство в среднесрочной перспективе намерено перенести в проектируемый Академический городок все вузы страны, а согласно стратегии развития образования до 2030 года, в республике должны действовать до восьми государственных вузов.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistanda beynəlxalq standartlara cavab verən ali məktəb yoxdur”

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