Пашинян: В Армении, несомненно, около 20 тысяч заражены COVID-19

В Армении за минувшие сутки выявлены 697 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе очередного выхода в прямой эфир на свой страничке в Facebook.

Он также сообщил, что умерли за минувшие сутки шесть человек, еще девять с диагностированным коронавирусом скончались, по оценке медиков, от других болезней.

Такой прирост говорит о том, что в Армении есть люди, нуждающиеся в госпитализации, но, по всей вероятности, получить медицинскую помощь вовремя они не смогут, подчеркнул премьер.

"Когда больных 100 человек, а нуждающихся в медпомощи 25, мы справляемся. Но когда больных сто тысяч, система здравоохранения справляться с 2500 пациентами уже не может", - подчеркнул Пашинян.

Премьер сообщил, что в Армении, несомненно, есть около 20 тысяч зараженных, но они этого просто не знают - поэтому надо относиться ко всем, как если бы они были заражены.