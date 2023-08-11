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Пашинян: В Армении годами строится здание, которое в других странах возводится за несколько дней

Пашинян: В Армении годами строится здание, которое в других странах возводится за несколько дней Одной из основных проблем в сфере строительства в Армении является отсутствие строительной культуры.
В регионе
11 августа 2023 г. 19:55
Пашинян: В Армении годами строится здание, которое в других странах возводится за несколько дней
Никол Пашинян

Одной из основных проблем в сфере строительства в Армении является отсутствие строительной культуры.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы говорим о стратегическом развитии страны, новой строительной культуре, новом качестве, новых стандартах, новых подходах и темпах. У нас демонтаж здания длится годами. Бывшее здание Минобороны мы демонтируем уже 4 года, здесь проблема и частного сектора, и государственного сектора. Уже не говорю о сроках строительства нового здания", - сказал премьер.

Он указал на то, что в Армении годами строится здание, которое во многих других странах возводится за несколько дней, и в этом - основная проблема.

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Версия на английском языке Pashinyan: Building constructed in several days in other countries takes Armenia years to complete

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