Пашинян уволил начальника уголовно-исполнительной службы из-за Тонояна

Увольнение начальника уголовно-исполнительной службы Армении Сергея Атовмяна связано в первую очередь с тем, что он якобы разрешил экс-министру обороны Давиду Тонояну тайно повидаться с матерью.

Увольнение начальника уголовно-исполнительной службы Армении Сергея Атовмяна связано в первую очередь с тем, что он якобы разрешил экс-министру обороны Давиду Тонояну тайно повидаться с матерью.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".

Атовмян был уволен указом премьер-министра Никола Пашиняна 5 августа.

Издание утверждает, что Атомян снискал в правоохранительной системе славу довольно слабого руководителя, однако его увольнение затягивалось из-за отсутствия подходящей замены. Однако 1 августа он тайно разрешил Тонояну повидаться с матерью, что привело в ярость премьера.

"1 августа, когда бывшего министра обороны Давида Тонояна перевозили из следственного изолятора СНБ в парламент (для участия в заседании комиссии по 44-дневной войне -ред.), экс-министр попросил конвойных позволить ему по дороге повидаться с матерью. Конвой связался с Сергеем Атовмяном. Последний разрешил разрешил Тонояну вернуться домой и увидеться с матерью при условии, что об этом никто не узнает", - пишет издание.

Информация, однако, не без усилий председателя комитета по обороне НС Андраника Кочаряна, дошла до Пашиняна, и он якобы в гневе распорядился об увольнении Атовмяна.

Издание обратилось за разъяснениями к самому Атовмяну, который категорически опроверг эту информацию.

"Это ложь. Ко мне с такой просьбой не обращались. А если бы попросили, но это было бы вне рамок закона, то я бы не допустил, кто бы ни был просителем", - заявил уже бывший начальник уголовно-исполнительной службы.

Напомним, В 2019-2021 годах Атовмян был депутатом Национального собрания. В том же году короткое время занимал пост замгубернатора Араратской области.

Решением премьер-министра от 15 сентября 2021 года был назначен начальником Уголовно-исполнительной службы МЮ РА.