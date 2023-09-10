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Пашинян уволил главу Службы госохраны

Пашинян уволил главу Службы госохраны Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку главу Саркиса Ованнисяна.
В регионе
10 сентября 2023 г. 00:23
Пашинян уволил главу Службы госохраны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку главу Службы госохраны Саркиса Ованнисяна.

Как передает Report, соответствующее решение размещено на сайте правительства.

СГО временно возглавит замначальника Артур Гаспарян.

Напомним, Саркисян скандально прославился во время оппозиционных акций протеста в мае 2022 года, а в апреле этого года он был вновь переназначен в должности.

Службу госохраны отделили от системы органов Службы национальной безопасности и передали в прямое подчинение премьер-министру страны.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisini istefaya göndərib

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