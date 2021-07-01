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Пашинян уволил главу аппарата премьера

Пашинян уволил главу аппарата премьера Глава кабмина Армении Никол Пашинян принял решение отправить в отставку главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность своего главного советника Араика Арутюняна. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс
В регионе
1 июля 2021 г. 14:32
Пашинян уволил главу аппарата премьера

Глава кабмина Армении Никол Пашинян принял решение отправить в отставку главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность своего главного советника Араика Арутюняна. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Руководствуясь законом "Об общественной службе", снять с занимаемой должности главу аппарата премьер-министра Арсена Торосяна и назначить на эту должность Араика Арутюняна", - говорится в указе Пашиняна.

Бывший министр здравоохранения Арсен Торосян был назначен на должность главы аппарата премьера в январе текущего года. В это же время Араик Арутюнян был уволен с поста министра образования, науки, культуры и спорта и был назначен главным советником Пашиняна. Торосян и Арутюнян являются членами правления партии Пашиняна "Гражданский договор".

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