Пашинян уволил двоих главных советников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил с должности двоих главных советников Арсена Гаспаряна (незамедлительно) и Арама Гарибяна (со 2 сентября).

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

Оба занимали должности главных советников.

Причина отставок не указывается.

Арсен Гаспарян долгое время работал в МИД Армении по линии Ближнего Востока, в 1992-97 годах входил в состав делегации Армении по регулированию нагорно-карабахского конфликта.

Арам Гарибян долгое время работал в аппарате прежней власти. В 2008-2011 годах был главным советником премьер-министра Тиграна Саркисяна, затем, вплоть до смены власти, был главным советником Сержа Саргсяна.

Также освобожден с должности помощник Мгер Саакян.