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Пашинян угрожает расправой протестующим в Ереване

Пашинян угрожает расправой протестующим в Ереване Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил расправой протестующим, вышедшим на улицы Еревана после капитуляции Армении в войне за Карабах.
В регионе
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10 ноября 2020 г. 06:01
Пашинян угрожает расправой протестующим в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил расправой протестующим, вышедшим на улицы Еревана после капитуляции Армении в войне за Карабах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян в обращении к народу заявил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

"Некоторые из погромщиков в Ереване были в Карабахе, но почему-то оставили свои позиции и сбежали оттуда. Среди них есть и генерал. Официально заявляю, что все зачинщики будут наказаны по всей строгости закона", - сказал премьер.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Baş naziri Yerevandakı etirazçıları cəza ilə hədələdi
Версия на английском языке Pashinyan threatens reprisals against protesters in Yerevan

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