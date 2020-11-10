Пашинян угрожает расправой протестующим в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил расправой протестующим, вышедшим на улицы Еревана после капитуляции Армении в войне за Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил расправой протестующим, вышедшим на улицы Еревана после капитуляции Армении в войне за Карабах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян в обращении к народу заявил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

"Некоторые из погромщиков в Ереване были в Карабахе, но почему-то оставили свои позиции и сбежали оттуда. Среди них есть и генерал. Официально заявляю, что все зачинщики будут наказаны по всей строгости закона", - сказал премьер.