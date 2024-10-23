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Пашинян: Участие в саммите БРИКС важно для Армении

Пашинян: Участие в саммите БРИКС важно для Армении Участие в саммите БРИКС важно для Армении, поскольку его повестка напрямую касается Еревана.
В регионе
23 октября 2024 г. 17:47
Пашинян: Участие в саммите БРИКС важно для Армении

Участие в саммите БРИКС важно для Армении, поскольку его повестка напрямую касается Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который завтра утром отправится в Казань для участия в формате БРИКС+.

Он считает важным присутствие на различных площадках и представление там позиции Армении, а также ознакомление с позицией других стран, тем более, что нынешний саммит БРИКС касается проблем Глобального Юга.

Не менее важной причиной он назвал личное приглашение со стороны президента РФ. "Я принял это приглашение. Думаю, что присутствие там важно для Армении", - сказал Пашинян.

Он считает, что участие в различных форматах позволяет правильнее ориентироваться в современном мире.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: BRICS sammitində iştirak Ermənistan üçün vacibdir

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