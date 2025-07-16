Пашинян: У Армении нет альтернатив примирению с Турцией

Премьер- министр Никол Пашинян считает, что у Армении кроме примирения с Турцией иных альтернатив нет.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил сегодня на пресс-конференции.
"Если Армении не идти на примирение с Турцией, то какие есть альтернативы?", — спросил премьер.
Пашинян также поинтересовался, на что рассчитывают граждане Армении, возмущенные нормализацией отношений между Ереваном и Анкарой.
"Они хотят сказать, что с такой страной, как Турция нужно идти по пути войны? Мы вообще понимаем, о чем мы говорим?", - спросил премьер.