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Пашинян: У Армении нет альтернатив примирению с Турцией

Пашинян: У Армении нет альтернатив примирению с Турцией Пашинян: У Армении нет альтернатив примирению с Турцией
В регионе
16 июля 2025 г. 14:49
Пашинян: У Армении нет альтернатив примирению с Турцией

Премьер- министр Никол Пашинян считает, что у Армении кроме примирения с Турцией иных альтернатив нет.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил сегодня на пресс-конференции.

"Если Армении не идти на примирение с Турцией, то какие есть альтернативы?", — спросил премьер.

Пашинян также поинтересовался, на что рассчитывают граждане Армении, возмущенные нормализацией отношений между Ереваном и Анкарой.

"Они хотят сказать, что с такой страной, как Турция нужно идти по пути войны? Мы вообще понимаем, о чем мы говорим?", - спросил премьер.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanın Türkiyə ilə barışmaqdan başqa alternativi yoxdur

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